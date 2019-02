Drei Beispiele: Die britische Regierung vergab einen Auftrag für die Versorgung von Schiffen in Not an ein Unternehmen, das keine Schiffe besitzt. Die europäischen Pässe sollen durch neue Ausweise in britischem Blau ersetzt werden - der Auftrag dafür ging an ein französisch-dänisches Unternehmen. Und von dem Versprechen neuer Handelsabkommen mit 73 Ländern wurden gerade eine Handvoll umgesetzt - etwa mit den Färöer Inseln.