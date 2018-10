Artensterben - Beispiele bedrohter Tierarten

Nachrichten - Löwen (6/16)

Ein indischer Löwe im Schneetrubel im Züricher Zoo. Eigentlich leben indische Löwen in freier Wildbahn in trockenen Savannen oder Wäldern in Indien. Der indische Löwe ist - wie seine Artgenossen in Afrika - stark vom Aussterben bedroht. Insgesamt ist der Bestand wildlebender Löwen in den letzten Jahren um 90 Prozent zurückgegangen.