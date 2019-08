Der Zustand der deutschen Waldbewohner ist in dem englischsprachigen Report nicht detailliert Thema. Der Trend in Europa sei im Untersuchungszeitraum ab 1970 auch eher positiv - allerdings ausgehend von einem niedrigen Niveau, erläuterte ein WWF-Sprecher auf Nachfrage. Das liege daran, dass die Tiere in europäischen Regionen schon in früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten stark dezimiert wurden.



Frühere, noch umfassendere, aber nicht auf den Wald fokussierte WWF-Untersuchungen zu Beständen von Wirbeltierarten generell zeigten ebenfalls eine dramatische Entwicklung: Laut dem "Living Planet Report" von 2018 schrumpften die untersuchten 16.700 Populationen zwischen 1970 und 2014 im Schnitt um 60 Prozent. Als Beispiele besonders betroffener Arten wurden der Irawadi-Delfin, die Feldlerche, das Rebhuhn und der Stör genannt.