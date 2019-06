Kreditkarten von verschiedenen Privatunternehmen. Archivbild

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Laut einer Studie der Umweltorganisation WWF nimmt jeder Mensch weltweit durchschnittlich bis zu fünf Gramm Mikroplastik pro Woche auf. Das entspricht etwa dem Gewicht einer Kreditkarte, wie der WWF in Hamburg mitteilte.



Die Studie basiert auf einer Untersuchung der University of Newcastle in Australien. Danach nehmen Menschen im globalen Durchschnitt bis zu 2.000 kleine Plastikteilchen in der Woche zu sich. Ein auf Deutschland bezogener Wert lasse sich nicht ableiten.