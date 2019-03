"Bei Einsätzen in Ländern ohne Rechtsstaatlichkeit gibt es viele moralisch-ethische Dilemmafragen", erklärte Löning. Mit welchen Partnern man vor Ort zusammenarbeite, und inwiefern man sich auf deren Schulung verlassen könne, gehöre dazu. "Ziel ist es, sich in solchen Ländern menschenrechtsgerecht zu engagieren", sagte Löning. Der WWF stehe dabei vor denselben Herausforderungen wie Unternehmen, die in solchen Ländern in der Produktion oder Landwirtschaft tätig seien.