Ein Gorilla in der Zentralafrikanischen Republik. Archivbild

Quelle: Janika Wendefeuer/WWF/dpa

Die Bestände zahlreicher Tierarten in Wäldern haben sich in den vergangenen Jahrzehnten mehr als halbiert. Zwischen 1970 und 2014 schrumpften die 455 von der Umweltstiftung WWF untersuchten Populationen um durchschnittlich 53 Prozent. Besonders betroffen seien die Tropen und der Amazonas. Hauptgrund für die Entwicklung: durch Menschen verursachter Lebensraumverlust.



In einigen Fällen konnten sich Arten aber wieder erholen: Bei Gorillas in Zentral- und Ostafrika wird von einem Wiederanstieg der Zahl ausgegangen.