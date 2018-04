Zur Kontrolle von Staat und Partei wird es eine Nationale Aufsichtskommission geben, die unabhängig von der Justiz ermitteln und Verdächtige festhalten kann. Xi vertritt den absoluten Führungsanspruch der Partei in allen Bereichen, insbesondere auch in der Wirtschaft. Deutsche Unternehmen mit Investitionen in China werden sich da auf einiges gefasst machen müssen. Xis Wille ist Chinas Schicksal für die nächsten Jahre. Und das gilt auch über China hinaus.



Zum Abschluss des Nationalen Volkskongresses hat Xi in einer Rede deutlich gemacht, wofür er die neugewonnene Macht nutzen will. Xi rief auf zum Aufbau einer "starken Nation", er will Chinas Rückkehr als Weltmacht. Zwar betont er, dass China keine Expansion auf Kosten anderer anstrebe. Aber Xi sagt auch: "Wir sind entschlossen, den blutigen Kampf gegen unsere Feinde zu kämpfen." China wolle seinen "rechtmäßigen Platz in der Welt" einnehmen.