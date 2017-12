"Er ist der höchste Führer, der alles anführt", sagte der kritische Historiker Zhang Lifan. "Er ist die Verkörperung der Partei." Xi Jinping "muss alle Gewehre in der Hand halten, sonst fühlt er sich nicht sicher", meinte Zhang Lifan in Anlehnung an den berühmten Ausspruch des Revolutionärs und Staatsgründers Mao Tsetung: "Die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen."