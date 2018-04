Ein Delegierter gibt beim Volkskongress in China seine Stimme ab. Quelle: Liu Weibing/xinhua/dpa

Bei der Umbildung der chinesischen Regierung ist Liu He, der enge Wirtschaftsberater von Staatschef Xi Jinping, zum Vizepremier aufgestiegen. Auf der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking wurde der 66-Jährige entgegen Erwartungen aber nicht gleichzeitig auch Zentralbankchef.



Doch ist Liu He als Vizeregierungschef maßgeblich für die Wirtschafts- und Finanzpolitik zuständig. Neuer Chef der Zentralbank wurde Yi Gang. Der Aufstieg des 59-jährigen bisherigen Vizechefs signalisiert Kontinuität.