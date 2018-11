Kanzlerin Merkel (CDU) begrüßt den Brexit-Entwurf. Archivbild Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Einigung der Brexit-Unterhändler auf den Entwurf eines Abkommens zwischen EU und Großbritannien begrüßt. "Was die Brexit-Frage anbelangt, so bin ich erst mal sehr froh, dass es gelungen ist, (...) einen Vorschlag zu unterbreiten", sagte Merkel in Potsdam.



Der Vorschlag werde nun sowohl in Großbritannien als auch in den anderen EU-Staaten analysiert. Der "schlimmste Fall und der ungeregeltste Fall" sei, wenn es gar kein Abkommen gebe.