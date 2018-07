Der Einbruch nahm seinen Anfang in einem Parkhaus in der Nähe des Edelmetall-Händlers. Von dort aus stemmten die Täter mit Schlagbohrern ein ausreichend großes Loch in die Wand, um schließlich bis in den Tresorraum zu gelangen. Die Alarmanlage des Edelmetall-Händlers hatten sie bereits wenige Stunden zuvor lahmgelegt. Offensichtlich wussten sie, dass diese an das Telefonnetz des Händlers gekoppelt war. Sie durchtrennten die Telefonleitungen, die von der Straße ins Gebäude führten. Auch dies war akribisch geplant und wohl nur möglich bei entsprechender Kenntnis, wo die Leitungen verlegt wurden.



Um zu vermeiden, dass die Sprengung der Tresore von Passanten außerhalb des Gebäudes gehört wurde, begannen die Täter damit erst kurz nach Mitternacht, als das große Feuerwerk schon in vollem Gang war. Ein Komplize zündete zudem auf der Straße zeitgleich zwei schwere Böller, um vom Einbruch abzulenken. Nach gut vier Stunden beendeten die Männer ihre Aktion.