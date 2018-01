Sie kann sich noch genau daran erinnern, wie es war, als sie das erste Mal bei einem offiziellen Rennen an den Start ging - als erste Frau überhaupt in Ägypten. Das war 2013 in El Gouna. "Die Männer haben gesagt: ‘Du bist ein Mädchen, du kannst keine Rennen fahren. Mädchen können ja nicht mal richtig auf dem Asphalt fahren, also lass uns hier bloß in Ruhe.'" Was dann passierte - die meisten hätten wahrscheinlich sofort das Handtuch geworfen: Bei ihrem ersten Rennen verliert Yara die Orientierung in der Wüste und schafft es nicht ins Ziel. Es war, als hätten ihre männlichen Kollegen, die sie mit Hohn und Spott empfangen hatten, recht gehabt. Manche Männer lachten sogar über sie. Yara war am Boden zerstört.