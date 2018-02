Yildirim spricht heute auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Nach der Freilassung des Journalisten Deniz Yücel sieht der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim die deutsch-türkischen Beziehungen auf dem Weg der Normalisierung. "Einzelfälle wie der von Deniz Yücel sind nicht in der Lage, unsere Beziehungen zu stören oder gänzlich zu zerstören", sagte Yildirim am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz in einem Interview. Er appellierte an die Bundesregierung, die Auseinandersetzungen der vergangenen Monate zu begraben.