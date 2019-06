Was an sich schon eine wacklige Sache ist und jede Menge Sinn für Gleichgewicht und Körpergefühl verlangt, dem legt Yoga noch eine Schippe drauf. Entsprechend zieht es Yogis in Scharen auf Surfbrettern auf Seen und andere Gewässer: zum "Stand Up Paddling" (SUP). Doch statt einfach "nur" im Stehen eine Runde zu paddeln, wird das schwimmende Brett zur Ersatzmatte und die eigene Fitness besonders intensiv herausgefordert. Ungewollte Abkühlungen inklusive.