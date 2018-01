So ist das eben im Wahlkampf. Merkel will zeigen, dass sie noch viel vorhat. Dass sie nach drei Amtszeiten für vieles verantwortlich ist, was ist und was nicht ist, kommt fast nur am Rande vor. So ist das eben, wenn man eine Respektsperson aus dem Fernsehen plötzlich neben sich hat. Zu unverschämt kann man da nicht sein. Immerhin einiges entlocken die Youtuber ihr dann doch, worauf man die Kanzlerin festnageln könnte, auch später noch.