Das Urheberrechtsgesetz verpflichtet Betreiber von Internet-Plattformen als gewerbsmäßige Dienstleister zur Herausgabe von Namen und Anschrift der verantwortlichen Nutzer. Fraglich ist aber, ob auch E-Mail-Adressen und Telefonnummern sowie die verwendeten IP-Adressen dazu zählen. Zuletzt hat das OLG Frankfurt am Main in dieser Sache YouTube zur Herausgabe der E-Mail-Adressen verurteilt.



Die Richter waren der Ansicht, dass der Begriff "Anschrift" so viel wie "Adresse" bedeute und dies in der heutigen Zeit auch die E-Mail-Adresse umfasse. Hingegen seien Telefonnummern und IP-Adressen von der Reichweite des Auskunftsanspruchs nicht umfasst. Sowohl Constantin Film als auch YouTube legten gegen die Entscheidung Revision ein. YouTube strebt eine komplette Abweisung der Klage an, Constantin Film will eine umfassende Auskunft über die Nutzer bekommen.