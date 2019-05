Es sei "sehr schwierig", wenn es auf einmal darum gehe, Meinungsfreiheit in einer Demokratie regulieren zu wollen, sagt Mirella Precek. "Es ist besonders schade, wenn man auf die Reaktionen der CDU schaut, dass es nie um den Inhalt des Videos geht. Stattdessen geht es auf einmal um Regulierung und die Haarfarbe von Rezo".



Auch Robin Blase hat seine Probleme mit dem Zitat: Zum einen, weil Kramp-Karrenbauer "behauptet, dass es so etwas bei Tageszeitungen nicht geben dürfte" - was so nicht stimme, sagt der Youtuber. Zum anderen zeige es, dass es bei vielen Politikern kein Verständnis für die Welt der Youtuber gebe. Es sei ein großes Missverständnis, dass Youtuber ihre Reichweite nutzten, um Meinung zu machen. "Es wird vergessen, wie Youtube funktioniert. Damit ein Video wie das von Rezo geklickt wird, muss erst einmal ein Grundinteresse am Thema, in diesem Fall Politik, bestehen".



Das heißt, dass sich die gleiche Zielgruppe, die Videos über "peinliche Kinderfotos" und "die dümmsten Anmachsprüche" anschaue, auch über Politik informieren wolle - und das auch getan habe. "Es sind mündige Abonnenten, die sich nichts diktieren lassen."