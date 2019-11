Rapperin Shirin David erhält einen Bambi. Archiv

Quelle: Gerald Matzka/zb/dpa

Rapperin und Influencerin Shirin David wird mit dem Medienpreis Bambi geehrt. Sie erhalte den Preis in der Kategorie Shootingstar, teilte Hubert Burda Media mit. Man würdige damit den "kometenhaften Aufstieg des Social-Media-Superstars" und ihr "besonderes Gespür für Inhalte, die junge Leute begeistern".



David (24) gilt als eine der erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands. Die ausgebildete Musikerin startete in diesem Jahr außerdem eine Karriere als Rapperin. Der Bambi wird am kommenden Donnerstag in Baden-Baden verliehen.