Knapp vier Monate später wurden der Chefredakteur und seine Kollegen in Paris ermordet. "Dem Ruf 'Je suis Charlie', an den wir uns alle erinnern können, ging voraus: 'Je suis kurde'", erklärt Yücel. Und so stellt der Journalist und Autor einen Zusammenhang zwischen den aktuellen Ereignissen in Nordsyrien und den Attentaten der letzten Jahre in Europa her. "Die Kurden haben den Kopf hingehalten. Damals haben die Kurden für uns alle gekämpft und jetzt lässt man sie einfach fallen - das gehört sich nicht." Deutliche Worte - wie sie Düzen Tekkal versprochen hat.