Warnstreik in Wustermark: Die IG Metall zeigt sich kämpferisch. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

In der Tarifauseinandersetzung der Metall- und Elektroindustrie droht die Gewerkschaft mit einer härteren Gangart, sollten die Arbeitgeber bis Ende Januar nicht einlenken.



"Dann sehen wir, ob es Sinn macht, weiter zu verhandeln, ob es ganztägige Warnstreiks geben wird oder gleich die Urabstimmung über Flächenstreiks", sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann der "Passauer Neuen Presse". Zugleich kündigte er weitere Warnstreiks an. Die Verhandlungen sollen an diesem Donnerstag fortgesetzt werden.