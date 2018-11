Junge Seehunde entdecken die Nordsee. Archivfoto Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

In der Nordsee sind in diesem Jahr so viele Seehund-Welpen wie noch nie gezählt worden. Wissenschaftler haben bei Flügen im Wattenmeer von Deutschland, Dänemark und den Niederlanden 9.285 Jungtiere registriert. Schon 2017 hatte es mit 9.167 Welpen einen Rekordwert gegeben.



"Wir beobachten einen stabilen und vitalen Seehundbestand", sagte Sascha Klöpper vom Gemeinsamen Wattenmeersekretariat in Wilhelmshaven. Die Gesamtpopulation wird auf 25.000 bis 27.000 Tiere geschätzt.