Bis die Regierung steht, könnten lange Wochen vergehen. Quelle: Johan Nilsson/TT News Agency/AP/dpa

Vier Tage nach der Wahl sind in Schweden alle Stimmen gezählt. Demnach erhält der rot-grüne Block von Regierungschef Stefan Löfven ein Mandat mehr als die liberal-konservative "Allianz". Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten büßten in der Schlussrechnung wieder ein Mandat im Vergleich zum Ergebnis aus der Wahlnacht ein, wie die Wahlbehörde mitteilte.



Die Auszählung der Stimmen zog sich so lange hin, weil noch Wahlunterlagen aus dem Ausland und Briefwahlstimmen gesichtet werden mussten.