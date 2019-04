Jobcenter sollen Fehler bei Zählung korrigieren. Archivbild

Nach Kritik an der Zählung von Arbeitslosen sollen die Jobcenter ihre Angaben regelmäßig überprüfen. Dazu sei eine Weisung in Kraft getreten, sagte eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit (BA). Bei Bedarf sollen die Angaben korrigiert werden.



Der Bundesrechnungshof hatte auf Erfassungsfehler bei Hartz-IV-Empfängern aufmerksam gemacht. In einem Bericht schrieben die Rechnungsprüfer, die Jobcenter hätten zuletzt rund 290.000 Menschen mit einem falschen Status gemeldet.