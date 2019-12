Pkws eines Carsharing-Anbieters. Archivbild

Carsharing boomt insbesondere in den größten deutschen Städten. München, Hamburg und Berlin haben in einem Ranking pro Einwohner des Bundesverbands Carsharing deutliche Sprünge gemacht und belegen die Plätze zwei bis vier.



Den Spitzenplatz in der Rangliste verteidigt Karlsruhe, wie der Verband mitteilte. Hier kommen auf 1.000 Einwohner 3,23 Autos. In München sind es 2,13, in Hamburg 1,61 und in Berlin 1,60. Noch beim letzten Ranking 2017 hatte München auf Rang 6 gelegen, Hamburg auf dem 10. und Berlin auf dem 12. Platz.