Die Zahl der atypisch Beschäftigten ist von 2016 bis 2017 leicht um 116.000 auf 7,7 Millionen gestiegen. Ihr Anteil an den Erwerbstätigen insgesamt blieb aber mit 20,8 Prozent nahezu unverändert, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Frauen sind demnach mit 30,5 Prozent wesentlich öfter atypisch beschäftigt als Männer mit rund zwölf Prozent.