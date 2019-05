Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen im Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs von Lügde ausgeweitet. Die Zahl der Beschuldigten hat sich inzwischen auf acht erhöht. Seit Mitte April ermitteln die Behörden gegen einen 21-Jährigen mit geistigen Einschränkungen, der in einer Behinderteneinrichtung lebt. Der 21-Jährige könnte selbst Opfer geworden sein. "Es wurde ein Mobiltelefon sichergestellt. Die Auswertung dauert noch an", heißt es in einem vertraulichen Bericht der Staatsanwaltschaft, der dem ZDF vorliegt.