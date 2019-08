Simone Lange und Alexander Ahrens

Quelle: dpa

Im Duo tritt der Bautzener Oberbürgermeister Alexander Ahrens mit Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange an. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt und die ehemalige NRW-Familienministerin sind bundesweit kaum bekannt. Inhaltlich werben sie unter anderem für eine stärkere Einbeziehung von Kommunalpolitikern und Nicht-Mitgliedern. Ahrens sagte im Deutschlandfunk: "Wir wissen, was die Menschen umtreibt", daher sei es sinnvoll, "dass jetzt mal die Kommunalebene am Zug ist". Inhaltlich forderte er eine klare Abkehr vom Hartz-IV-System und ließ Offenheit für ein bedingungsloses Grundeinkommen erkennen.