Familie Quelle: Frank Leonhardt/dpa

Die Zahl von Müttern und Vätern, die das Elterngeld Plus nutzen, hat sich seit der Einführung vor knapp zweieinhalb Jahren verdoppelt. Das berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe unter Berufung auf einen Bericht des Bundesfamilienministeriums.



Im dritten Quartal 2017 entschieden sich demnach im Schnitt 28 Prozent derer, die Elterngeld beantragen, für das Elterngeld Plus. Mit dem Elterngeld Plus können Eltern, die in Teilzeit erwerbstätig sind, das Elterngeld länger beziehen.