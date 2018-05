Es ist unverständlich, dass die Risiken als akzeptabel beurteilt werden und die Gesetzgebung vermeidbare Sterblichkeit und Gesundheitsschäden zugunsten einer romantisch verklärenden Ideologie duldet. Wolfgang Henrich, Berliner Charite

Kritisch äußerte sich jedoch zuletzt der Direktor der Klinik für Geburtsmedizin an der Berliner Charite, Wolfgang Henrich, weil viele Erstgebärende bei einer Hausgeburt in ein Krankenhaus verlegt würden. Eine höhere Rate operativer Geburten und spätere psychologische Probleme der Mutter seien oft die Folge, schrieb er in einem Gastbeitrag im "Tagespiegel". Eltern stellten ihr Recht auf Selbstbestimmung des Geburtsortes über das Interesse des ungeborenen Kindes, "in einem Umfeld mit maximaler medizinischer Sicherheit" geboren zu werden. "Es ist unverständlich, dass die Risiken als akzeptabel beurteilt werden und die Gesetzgebung vermeidbare Sterblichkeit und Gesundheitsschäden zugunsten einer romantisch verklärenden Ideologie duldet", so der Mediziner.