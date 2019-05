Weniger Migranten, mehr Schleuser an Bayerns Grenzen. Archivbild

Die Bundespolizei hat an den Grenzen Bayerns weniger Migranten aufgegriffen und zugleich mehr Schleuser festgenommen. "Weil sich die Wirksamkeit der Kontrollen herumgesprochen hat, könnte es sein, dass sich Migranten lieber in die Hände eines Schleusers begeben, um möglichst unerkannt einreisen zu können", erläuterte Thomas Borowik, Sprecher der Bundespolizei München.



Von Januar bis März haben Polizisten in Bayern mehr als 160 (Vergleichszeitraum 2018: rund 130) Schleuser festgenommen.