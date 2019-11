Die Zahl der Obdachlosen in Deutschland ist einer Schätzung zufolge gestiegen. 2018 waren 678.000 Menschen ohne Wohnung, 4,2 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Die Zahlen stammen von der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Wohnungslosenhilfe. 2017 lag die Zahl der Obdachlosen demnach noch bei 650.000 Menschen. Die bundesweiten Schätzungen erfolgten auf der Grundlage einer nahezu lückenlosen Wohnungslosenberichterstattung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Die dort erhobenen Zahlen von Wohnungslosen seien auf Kommunen mit entsprechenden Einwohnerzahlen in anderen deutschen Städten und Gemeinden übertragen worden, hieß es.