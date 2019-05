Am Sonntag hatte es mindestens acht Detonationen gegeben, darunter drei in Kirchen und drei weitere in Luxushotels. In den Kirchen wurden Ostergottesdienste gefeiert. Die Explosionen in den Kirchen und Hotels fanden fast zeitgleich statt und sind nach Angaben eines Forensikers des Verteidigungsministeriums von Sri Lanka von Selbstmordattentätern ausgeführt worden. Unter den Opfern sollen mindestens 35 Ausländer sein, unter ihnen US-Bürger, Briten, Inder und türkische Staatsbürger.



Ob Deutsche dabei sind, war zunächst noch unklar. Das Auswärtige Amt bezeichnete die Lage als "unübersichtlich". Die deutsche Botschaft in Sri Lanka steht nach Angaben von Außenminister Heiko Maas jedoch mit den lokalen Behörden in Kontakt und bemüht sich um Aufklärung.