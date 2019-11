Überflutung in Frankreich.

Quelle: PASCAL GUYOT/AFP/dpa

Heftige Unwetter haben in Südfrankreich vier Menschen das Leben gekostet. In Südfrankreich waren Straßen gesperrt, zwischen der Ferienmetropole Nizza und der Hafenstadt Toulon fuhren zeitweilig keine Züge mehr.



Die Behörden bestätigten den Tod von zwei Menschen und dass nach vier Menschen gesucht werde. Der Sender Franceinfo und andere Medien berichteten, im Hinterland von Cannes sei ein Ehepaar tot in einem Auto gefunden worden - die Bilanz erhöhe sich damit auf vier Tote.