Monsununwettern in Nepal. Archivbild Quelle: Niranjan Shrestha/AP/dpa

Die Zahl der Todesopfer in der andauernden Monsunzeit in Nepal ist auf mehr als 100 gestiegen. Zuletzt kamen fünf Menschen bei Erdrutschen im Norden des Himalaya-Staates nahe der chinesischen Grenze ums Leben.



Es gab zudem vier Vermisste und zwölf Verletzte, davon zwei in kritischem Zustand, wie die Polizei mitteilte. Die jüngsten tödlichen Erdrutsche trafen eine Autobahn bei der Hauptstadt Kathmandu. Jedes Jahr richten schwere Regenfälle in der Monsunzeit in Südasien große Schäden an.