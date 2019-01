Das Internationale Schifffahrtsbüro der Internationalen Handelskammer (ICC) zählte 201 Fälle, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht hervorgeht. Im Jahr davor waren 180 Angriffe registriert worden. Schwerpunkt der Piraterie ist Westafrika. Die Zahl der Übergriffe im Golf von Guinea habe sich mehr als verdoppelt, hieß es weiter. Alle der sechs weltweit gemeldeten Schiffsentführungen hätten sich in den Gewässern zwischen der Elfenbeinküste und dem Kongo ereignet. 13 von weltweit 18 beschossenen Schiffen hätten sich in diesem Seegebiet befunden.