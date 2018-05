Ganz im Gegensatz zu Deutschland, wo Raucher dann mit einem gequälten Blick gebeten werden, doch zumindest in eine andere Richtung zu pusten. Spannend ist dabei: In Deutschland und Frankreich ist die Zahl der Raucher ungefähr gleich: Knapp jeder Dritte raucht. Wenn man sich aber in beiden Ländern bewegt, sieht man sehr viel mehr Raucher in Frankreich, während die Deutschen weitgehend ohne Zigaretten durch die Straßen gehen. In Deutschland werde mehr im Privaten geraucht, auch weil die gesellschaftliche Akzeptanz nicht so hoch wie in Frankreich sei, sagt Alison A’Isha Commar von der WHO.