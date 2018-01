Die Ermittler gehen von einer zwölfköpfigen Terrorzelle aus, von denen die meisten tot oder in Haft sind. Abouyaaquoub und mehrere weitere Mitglieder der Zelle, darunter auch der Imam Abdelkadi Es Satty, lebten in dem kleinen Ort Ripoll am Fuße der Pyrenäen. Dort durchsuchte die Polizei am Montag weitere Wohnungen. Nach Erkenntnissen der Ermittler plante die Zelle ursprünglich weitaus verheerendere Anschläge. In einem Haus im etwa 200 Kilometer südwestlich von Barcelona gelegenen Ort Alcanar, das vor den Anschlägen bei einer Explosion zerstört worden war, hortete sie laut Polizei 120 Gasflaschen. Die Ermittler vermuten, dass die mutmaßlichen Täter nach der vorzeitigen Explosion ihre Anschlagspläne kurzfristig geändert hatten. Zu den beiden Anschlägen bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat. Es wären die ersten Anschläge des IS auf spanischem Boden.