Es gab keine Sirene. Viele waren sich der Gefahr nicht bewusst. Katastrophenschutz-Sprecher Sutopo

Inmitten des Leids hat schon eine Diskussion begonnen, ob alles getan wurde, um die Auswirkungen des Tsunamis so gering zu halten wie möglich. Die Behörden lösten zwar Tsunami-Alarm aus, hoben ihn aber nach nur 34 Minuten wieder auf - aus Sicht von Kritikern viel zu früh. Am Strand von Palu, wo viele auf den Beginn eines Festivals warteten, wurde angeblich überhaupt nicht gewarnt. Katastrophenschutz-Sprecher Sutopo bestätigt: "Es gab keine Sirene. Viele waren sich der Gefahr nicht bewusst."



Am Sonntag macht sich Indonesiens Präsident Joko Widodo in Palu ein Bild von der Lage. Der Chef des 260-Millionen-Einwohner-Landes, der nächstes Jahr wiedergewählt werden will, kommt in Jeans und Turnschuhen. Er verspricht schnelle Hilfe und bittet um Gebete. Zuvor schon hatte er seine Landsleute aufgerufen, Ruhe zu bewahren. "Lasst uns dieses Leid gemeinsam überstehen."