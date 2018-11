Umgestürzte Bäume treiben den Fluss Piave hinunter. Quelle: Uncredited/Vigili del Fuoco/Italian Firefighters/AP/dpa

Bei den schweren Unwettern in Italien sind mittlerweile mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Taucher bargen in der Nacht bei einem "dramatischen Einsatz" neun Leichen aus einem gefluteten Landhaus auf Sizilien. Das Unglück geschah unweit von Palermo in Casteldaccia.



"Eine entsetzliche Tragödie hat uns getroffen", sagte der Bürgermeister von Casteldaccia, Giovanni Di Giacinto. Bei den Toten handelt es sich um Angehörige zweier Familien, unter den Opfern sind auch kleine Kinder.