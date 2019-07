Der deutliche Zuwachs in der "Altersgruppe 100 plus" wird auch unter Berücksichtigung des weltweiten Bevölkerungswachstums sichtbar: Im Jahr 2000 kamen im weltweiten Durchschnitt 25 Menschen ab 100 Jahren auf eine Million Einwohner. 2019 waren es bereits 69 Über-Hundertjährige pro eine Million Einwohner. Knapp 80 Prozent in dieser Altersgruppe weltweit waren Frauen.