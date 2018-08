In Österreich gab es deutlich weniger Asylanträge. Archivbild Quelle: Christian Bruna/EPA/dpa

In Österreich stellen immer weniger Menschen einen Asylantrag. Von Januar bis Juli beantragten laut Innenministerium 8.264 Menschen Asyl. 2017 waren es in dem Zeitraum noch 14.866 - ein Rückgang um 44,4 Prozent. In der Grundversorgung, einer staatlichen Hilfe für Flüchtlinge, befinden sich derzeit rund 50.000 Schutzsuchende.



Die Behörden könnten sich nun stärker darauf konzentrieren, Menschen ohne Aufenthaltsrecht außer Landes zu bringen, sagte Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) der APA.