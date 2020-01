CSU-Chef Markus Söder. Archivbild

Die CSU im Bundestag strebt im Asylrecht einen neuen Anlauf zur Ausweitung der Zahl sicherer Herkunftsstaaten an - diesmal aber ohne Beteiligung des Bundesrats. Mittels eines dort nicht zustimmungspflichtigen einfachen Bundesgesetzes könnte verhindert werden, dass Länder mit grüner und linker Regierungsbeteiligung das Vorhaben in der Länderkammer erneut torpedieren.



Ein entsprechendes Vorgehen will die CSU-Landesgruppe im Bundestag auf ihrer Klausurtagung im oberbayerischen Kloster Seeon beschließen.