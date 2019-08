Ein Elektriker in Rente weist einen Auszubildenden ein. Archiv

Quelle: Daniel Karmann/dpa

Die Zahl erwerbstätiger Rentner in Deutschland ist weiter gestiegen. Laut Bundesarbeitsministerium lag sie 2018 bei rund 1,445 Millionen. Das könne "als Ausdruck veränderter Lebensentwürfe einer aktiveren Teilnahme an Wirtschaft und Gesellschaft gewertet werden", hieß es.



Neben finanziellen Gründen gebe es immaterielle wie Freude an der Arbeit und Kontakt zu Menschen. Die Hälfte ist demnach geringfügig beschäftigt. Je etwa ein Viertel arbeitet sozialversicherungspflichtig oder selbstständig.