Zahl deutscher Touristen in der Türkei steigt an. Archivbild

Quelle: Marius Becker/dpa

Der türkische Tourismussektor erholt sich nach schwierigen Jahren weiter und auch die Zahl der deutschen Urlauber steigt wieder an. Im Jahr 2018 betrug die Zahl der deutschen Besucher in der Türkei rund 4,5 Millionen und damit rund 26 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie das Tourismusministerium in Ankara mitteilte.



Die Zahl blieb aber hinter dem Rekordjahr 2015 mit rund 5,6 Millionen deutschen Gästen zurück. Die Deutschen stellten damit die zweitgrößte Besuchergruppe hinter den Russen.