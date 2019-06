Kernbeschäftigte sind Arbeitnehmer zwischen 15 und 64 Jahren.

Quelle: Stefan Sauer/zb/dpa

Ein Fünftel aller Kernbeschäftigten in Deutschland arbeitet in Teilzeit, einem Minijob oder ist befristet angestellt. Die Zahl dieser atypisch Beschäftigten sei weiter auf einem hohen Niveau, erklärte das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI).



Betroffen ist fast jede dritte Frau und jeder zehnte Mann. In Brandenburg ist der Anteil mit 14 Prozent am niedrigsten, in Bremen mit 26,2 Prozent am höchsten. Besonders hoch ist die Zahl im Gesundheits- und Sozialwesen.