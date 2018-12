Von den 348 wegen ihrer Arbeit im Gefängnis sitzenden Journalisten war mehr als die Hälfte in China (60), Ägypten (38), der Türkei (33), im Iran (28) und in Saudi-Arabien (28) in Haft. In China handelt es sich in 48 Fällen um Bürgerjournalisten, von denen viele misshandelt oder gefoltert würden. Zehn die inhaftierten Bürgerjournalisten schwebten in Lebensgefahr.