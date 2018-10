Auch im August stiegen die Umsatzzahlen des Einzelhandels. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Die Einzelhändler in Deutschland haben im August erneut gute Geschäfte gemacht. Der Umsatz in der Branche stieg laut Statistischem Bundesamt um 3,3 Prozent gemessen am Vorjahresmonat. Bereinigt um Preissteigerungen (real) blieb ein Plus von 1,6 Prozent. Gegenüber dem Vormonat Juli sank der Umsatz real leicht um 0,1 Prozent.



Bereits in den Vormonaten waren die Erlöse binnen Jahresfrist geklettert. Der Handelsverband Deutschland (HDE) erwartet für 2018 zum neunten Mal in Folge höhere Umsätze.