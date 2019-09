In Madrid lebt man am längsten. In italienischen Bergregionen gibt es pro Einwohner die meisten Autos. Und Prag hat die wenigsten Arbeitslosen in ganz Europa - gefolgt von der Region Trier. Zu diesen teilweise überraschenden Erkenntnissen sind die Statistiker des Europäischen Statistikamtes Eurostat in ihrem Jahrbuch 2019 über die Regionen Europas gekommen. Das Buch wurde am Donnerstag in Brüssel veröffentlicht. Es wertet Zahlen aus den 28 EU-Staaten und benachbarten Ländern aus, die meisten aus dem Jahr 2017.