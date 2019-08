Bundespolizei im Bahnhof Kehl (Archiv).

Quelle: Uli Deck/dpa

An den Bahnhöfen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren bei Körperverletzungen ein Rückgang festgestellt worden. Die Bundespolizei registrierte 2018 genau 11.308 Delikte, wie aus einer Auflistung hervorgeht. Im Jahr 2017 wurden 11.605 Fälle gezählt, im Jahr 2016 waren es 12.028.



Insgesamt stellte die Bundespolizei in den vergangenen Jahren weniger Straftaten an Bahnhöfen fest: Waren es 2016 noch 165.043, sank die Zahl im Jahr 2017 auf 139.622 und im vergangenen Jahr auf 133.571.