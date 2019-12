Krisenreaktionszentrum im Auswärtigen Amt.

Quelle: Matthias Balk/dpa/Archivbild

Seit 2010 sind 143 Fälle bekanntgeworden, in denen Deutsche im Ausland entführt wurden. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linkspartei hervor, berichtet die Funke Mediengruppe.



Die Entführungen ereigneten sich demnach in 37 Ländern, die meisten davon in Nigeria (17 Fälle, 19 Opfer), Syrien (acht Fälle, 13 Opfer), Mexiko (acht Fälle, zwölf Opfer) und Afghanistan (neun Fälle, 11 Opfer). Über das weitere Schicksal der Entführten gab es laut Bericht keine Angaben.